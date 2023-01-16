Эдгард Запашный: Максим Покровский не служил в армии из-за умственной отсталости

Цирковой деятель Эдгард Запашный вспомнил неприятную историю связанную с лидером группы "Ногу свело" Максимом Покровским. Дрессировщик также рассказал, почему артиста не взяли служить в армию.

Запашный в своём Telegram-канале поделился историей, которая произошла с ним 20 лет назад. Звезда цирка возвращался с гастрольного тура и встретился в аэропорту с Покровским, где попросил его помочь донести тяжёлые сумки. Музыкант резко отреагировал на просьбу и отказал ему. Близкая подруга Запашного позже рассказала дрессировщику, что у Покровского имеются некоторые проблемы с психикой.

"Статья 20 подпункт "Б". Данный пункт указывает на легко проявляющуюся умственную отсталость призывника", — раскрыл подробности Запашный.

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