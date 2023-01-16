Журналист Соседов о санкциях Зеленского: Спасибо, что сообщаете мне всякое "дерьмо"

Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов в интервью Pravda.Ru заявил о своём безразличии к решению президента Украины Владимира Зеленского внести его в санкционный список.

Музыкальный критик Сергей Соседов

Он отметил, что обычно не комментирует "идиотизм". По его мнению, именно журналисты должны дать оценку нацистскому режиму и "придурку Зеленскому".

"Я не удивлён. Я бы никогда в жизни об этом не узнал, если бы мне не позвонил кто-то из коллег, журналистов, порталов. Спасибо вам, что сообщаете мне всякое дерьмо. Так я об этом теперь узнал", — сказал Соседов.

В воскресенье, 15 января, Зеленский ввёл ограничительные меры против 198 деятелей культуры из России. Помимо Соседова, в санкционном списке оказались режиссёр Андрей Кончаловский, ведущая Ангелина Вовк, актёр и телеведущий Борис Корчевников, исполнитель Юрий Лоза и многие другие знаменитости. Президент Украины запретил им въезд на территорию страны.