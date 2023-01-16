Журналистка Ксения Собчак опубликовала последнее интервью Вахтанга Кикабидзе

Новость о смерти грузинского актёра Вахтанга Кикабидзе шокировала многих представителей шоу-бизнеса и поклонников. Журналистка Собчак Ксения заявила в своём Telegram-канале о том, что ей удалось взять последнее интервью у 84-летнего артиста.

Ксения Анатольевна написала слова соболезнования и отметила, что была рада пообщаться со звездой советского кино.

Собчак подчеркнула, что во время интервью с Кикабидзе, они обсудили многие политические и личные вопросы.

"Хотели начать этим солнечным выпуском сезон, но получилось, что выпускаем совсем по другому, печальному поводу. Главного грузина нашего кинематографа не стало", — написала Ксения Собчак.

Вахтан Кикабидзе умер 15 января от остановки сердца в одной из местных больниц Грузии.

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