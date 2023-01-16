ТАСС: кинорежиссёр Никита Михалков упрекнул ЕС в введении против него санкций

Режиссёр Никита Михалков опубликовал письмо, в котором отвечает на введение против него санкций ЕС. Деятель отметил, что за 11 лет существования передачи "Бесогон" он ни разу не изменил своё мнение по важным и ключевым вопросам.

Никита Сергеевич заявил, он говорит в своих передачах то, что волнует большинство россиян. Режиссёр гордится тем, что благодаря его авторской независимой передаче, люди узнают правду. Именно из-за страха услышать правду, по мнению Михалкова, он был внесён в список ЕС.

В конце письма деятель выразил благодарность за включение его в санкционный список, которое он расценивает, как признание его заслуг.

"Вы, считающие себя цивилизованным демократическим обществом, объявляете санкции человеку, который в своей стране, у себя на родине, своему народу на своем языке высказывает свое личное мнение", — передаёт слова Михалкова издание RG.RU.

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