Телеведущий Корчевников признался, что уже ездил на Украину после введения санкций против него

Телеведущий Борис Корчевников заявил, что после введения против него санкций на Украине, он был в стране уже два раза. Директор телеканала "Спас" отметил, что "смешные списки" не мешают ему осуществлять поездки по работе.

Корчевников напомнил, что против него введены санкции ещё в 2014 году. Однако он не испытывает ограничений на въезд и выезд в соседнюю страну.

"В смешном украинском запретном списке на всё - от въезда до возврата госнаград — я под номером 8. По поводу этого имею сказать только одно: запрет на въезд на Украину у меня был и прежде, с 2014 года. Это не помешало приезжать мне в Киев по работе и паломничать по святым местам Украины дважды за этот период", — рассказал Корчевников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел ограничительные санкции против 119 российских артистов и медиа личностей, который будет действовать 10 лет.

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