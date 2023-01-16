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Телеведущий Корчевников признался, что уже ездил на Украину после введения санкций против него

Шоу-бизнес

Телеведущий Борис Корчевников заявил, что после введения против него санкций на Украине, он был в стране уже два раза. Директор телеканала "Спас" отметил, что "смешные списки" не мешают ему осуществлять поездки по работе.

Телеведущий Корчевников признался, что уже ездил на Украину после введения санкций против него

Корчевников напомнил, что против него введены санкции ещё в 2014 году. Однако он не испытывает ограничений на въезд и выезд в соседнюю страну.

"В смешном украинском запретном списке на всё - от въезда до возврата госнаград — я под номером 8. По поводу этого имею сказать только одно: запрет на въезд на Украину у меня был и прежде, с 2014 года. Это не помешало приезжать мне в Киев по работе и паломничать по святым местам Украины дважды за этот период", — рассказал Корчевников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел ограничительные санкции против 119 российских артистов и медиа личностей, который будет действовать 10 лет.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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