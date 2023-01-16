Актёр Иван Охлобыстин заявил, что Смольянинов бил свою жену и попросил её не травить

Российский актёр Иван Охлобыстин обратился к общественности с просьбой не травить бывшую жену Артура Смольянинова* Дарья Мельникову из-за скандала вокруг артиста.

Охлобыстин написал сообщение в Сети о том, что Мельникова не при чём, а во время брака с актёром, он неоднократно поднимал на неё руку. Пара рассталась в 2021 году.

"Не травите бывшую жену Смолянинова. Она ни при чём. Он её сильно бил", — написал Иван Охлобыстин.

Смольянинов* оказался в центре общественного внимания после интервью, где он заявил о том, что желает вступить в ряды ВСУ и пойти воевать против России.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 13.01.2023.

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