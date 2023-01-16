Охлобыстин: Смольянинов* сильно избивал свою экс-супругу Дарью Мельникову

Актёр Артур Смольянинов*, который ранее заявил о готовности встать на сторону украинской армии, сильно избивал свою бывшую супругу Дарью Мельникову. Об этом рассказал его крёстный отец Иван Охлобыстин в социальных сетях. Он призвал общественность не заниматься травлей актрисы после скандального интервью Смольянинова*.

"Она ни при чём. Он её сильно бил", — заявил Охлобыстин.

В 2021 году Смольянинов и Мельникова развелись, однако причина так и не была озвучена. Звезда "Папиных дочек" утверждала, что им удалось сохранить дружеские отношения. Сейчас актриса в одиночку воспитывает двух сыновей.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 13.01.2023.

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