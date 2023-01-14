МК: Людмила Поргина сообщила, что Инну Чурикову не спасли китайские врачи

Сегодня, 14 января, стало известно о смерти народной артистки Инны Чуриковой. В театре до последнего верили, что вскоре она выйдет на сцену. Проблемы со здоровьем у Чуриковой отмечались ещё с 2019 года, когда она впервые упала со сцены. Тогда причина падения не была раскрыта. Сейчас же у артистки были некоторые признаки ОРВИ.

Подруга умершей Людмила Поргина скорбит вместе со всеми, смерть актрисы стала для неё шоком.

"Произошло большое горе: мне только что сказали. В последнее время мне не удавалось поговорить с Инной. Я часто звонила ей, но подходил Глеб. Я понимала, что дело серьёзное. Инну лечили не только с помощью традиционной медицины, китайские врачи тоже пытались поставить её на ноги, ставили ей иголки. Глеб делал всё, чтобы улучшить её состояние", — сказала Поргина в беседе с "МК".

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