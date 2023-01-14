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Прилепин о "Голубом огоньке" на Старый Новый год: Это вот тронешь — зубов не соберёшь

Шоу-бизнес

Захару Прилепину не понравился Голубой огонёк в Старый Новый год на Первом канале. Отдельно писатель остановился на певце Шуре.

Прилепин о "Голубом огоньке" на Старый Новый год: Это вот тронешь — зубов не соберёшь

Сопредседателя партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" огорчило то, что на Первый канал не пригласили артистов, много лет выступающих в Донбассе. Зато в шоу участвовал певец Шура.

"Шура — рискну сказать — лет 20 назад был голосистый парень, хоть и гей. Но всему вроде бы своё время и своё место", — написал литератор в своём микроблоге.

Он отметил, что всё это происходит на второй год СВО.

"Ешь, народ", — иронично замечает писать.

Прилепин считает, что звёзд ТВ трогать нельзя.

"Это вот тронешь — зубов не соберёшь. Будешь как Шура в младые годы", — выразил своё мнение литератор.

Ранее Захар Прилепин высказался о нежелании звёзд кино поддерживать спецоперацию на Украине.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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