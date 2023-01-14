МК: смерти Инны Чуриковой предшествовали "странные недуги"

Сегодня стало известно о смерти на 80-м году жизни народной артистки Инны Чуриковой. Об этом сообщил директор театра Ленком.

В последнее время у артистки проявлялись странные симптомы болезни, о которой она не хотела рассказывать, пишет "МК". Так, в 2019 году Чурикова, играя в спектакле, неожиданно упала со сцены и была госпитализирована.

Свидетели происшествия рассказывали, что не смогли понять, стало ли ей плохо или она просто оступилась. Причина падения осталась тайной.

В 2022 году звезда снова легла в больницу после падения. СМИ сообщали, что у неё были переломы и новообразования в мозге, которые, возможно, стали результатом падения.

Актриса не раскрывала подробности о своём состоянии и долго не выходила на связь, но обещала приступить к работе после того, как организм позволит.

Недавно директор Ленкома Марк Варшавер сообщил, что Чуриковой стало лучше, но сохраняются симптомы ОРВИ. Он добавил, что артистка хотела играть в спектакле в феврале.

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