Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова

В возрасте 79 лет ушла из жизни народная артистка СССР Инна Чурикова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Ленкома Марка Варшавера.

Буквально несколько дней назад он говорил, что актриса может вернуться на сцену уже в феврале.

По словам режиссёра, у неё были небольшие признаки ОРВИ, однако она рвалась в театр и хотела играть в спектакле "Ложь во спасение".

Напомним, Чурикова получила летом травму грудины и рёбер после неудачного падения со сцены.

Среди известных ролей Чуриковой Офелия и Гертруда в "Гамлете", Аркадина в "Чайке", сваха Фёкла Ивановна в "Женитьбе".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.