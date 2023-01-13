Хабенский уволил Дмитрия Назарова и его жену из МХТ за высказывания о СВО на Украине

Стало известно, что художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский решил уволить из театра народного артиста России Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву. Был подписан соответствующий приказ.

Причиной увольнения стали высказывания Назарова относительного специальной военной операции, а также его антироссийские настроения.

Ранее Хабенский разговаривал с артистом РФ, делая попытки вразумить его. Однако худрук посмотрел интервью Назарова в открытом доступе, после чего принял решение о его исключения из театра. На видео артист негативно отзывался о России.

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