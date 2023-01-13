В Барнауле прекратили продавать билеты на выступление Валерия Меладзе

Билеты на концерт Валерия Меладзе, который должен состояться 29 апреля в Барнауле в "Титов-арене", временно перестали продавать.

На ресурсе "Касса.ру" билеты уже не продаются, при том что на "Афише.ру" и "Яндекс.Афише" продажи пока продолжаются. Примечательно, что на сайте "Титов-арены", где должен состояться концерт, ничего о нём не говорится.

Зато билеты на выступления Меладзе в Красноярске и Иркутске 2 и 4 мая соответственно пока можно купить.

На сайте самого Меладзе о его предстоящих выступлениях в РФ пока нет никакой информации — на март расписаны концерты артиста в израильских городах и на Кипре.

В середине декабря организаторы отменили два выступления Меладзе в Новосибирске.

12 января, выступая в Дубае, Меладзе произнёс лозунг украинских националистов. За свой поступок артист может быть лишён имеющихся званий и гражданства РФ. Сам певец отрицает злой умысел в своём поведении, заверяя, что готов сделать всё, чтобы обе стороны украинского конфликта заключили мир.

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