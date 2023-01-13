Самбурская опубликовала пикантное фото с женатым актёром

Актриса Настасья Самбурская опубликовала пикантное фото с женатым актёром Семёном Шкаликовым.

О личной жизни актрисы мало что известно, но слухов было всегда много. Ей приписывали романы с женатыми мужчинами и несовершеннолетними молодыми людьми. По официальной информации Самбурская была замужем всего один раз. В 2017 году актриса узаконила отношения с Кириллом Дыцевичем. Однако пара развелась буквально через пару месяцев.

Недавно актриса опубликовала пикантную фотографию, на которой Шкаликов сидит между её ног. Самбурская написала, что это кадр со съёмок фильма "Тереза", который она продюсирует.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.