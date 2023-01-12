Актёр Виталий Гогунский рассказал о натянутых отношениях с семьёй и друзьями с Украины

Актёр Виталий Гогунский откровенно рассказал о натянутых отношениях с друзьями и родственниками с Украины. Артист отметил, что на родине большое количество людей подвержены пропаганде.

В эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым, Гогунский заявил, что его отец отказался покидать Украину после начала СВО, а маму ему удалось вывезти в Россию.

Также звезда сериала "Универ" сообщил, что с некоторыми друзьями он прекратил общение из-за разногласий на тему спецоперации на Украине.

"У меня со многими друзьями — а отец — мой друг и близкий человек — отношения натянутые. В мой адрес льется негатив. Не осуждаю. Понимаю, что сейчас непростая ситуация, многим страшно. С папой стараюсь не говорить об СВО, просто не говорим…" — поделился актёр.

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