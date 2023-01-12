Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Трейдеры: в январе отгрузка нефти в балтийских портах России вырастет наполовину
Порошенко заявил, что готов возглавить Россию после её капитуляции: "Будет зваться Московией"
Психотерапевт: пожилым супругам следует спать на одной кровати
Вирусолог: новый штамм коронавируса "Кракен" устойчив к вакцинам
Армия Украины двинулась к границе с Белоруссией, заявил украинский посол
Врач-реабилитолог: хрустеть пальцами можно, но не всем
Слова Гребенщикова* о "россиянах-фашистах" проверит Следственный комитет РФ
Украина и НАТО решительно проигрывают России, заявил американский политик Янг
Южная Корея обеспокоилась состоянием памятника переселенцам во Владивостоке

Певец SHAMAN заявил, что дорожит возможностью выступать перед бойцами СВО на Украине

Шоу-бизнес

Российский певец SHAMAN заявил, что для него большая честь выступать перед военнослужащими, которые участвуют в СВО на Украине. Не смотря на большую популярность, молодой исполнитель не перестаёт приезжать с концертам к жителям новых территорий РФ и бойцам.

Ярослав Дронов пояснил, что на данный момент всем солдатам ВС РФ необходима поддержка. Певец отметил, что время проведённое с настоящими героями, он никогда не забудет.

"Выступать перед ними — особая честь для меня. И я очень дорожу такими моментами, когда могу провести время в компании настоящих героев — защитников нашего Отечества", — признался он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Пилоты ВВС Украины пожаловались на "чертовски опасную" русскую ракету

Пилоты Военно-Воздушных сил Украины пожаловались на опасную российскую ракету класса "воздух-воздух" R-37M, которая мешает украинской авиации осуществлять манёвры, сообщает журнал The Drive.

Пилоты ВВС Украины пожаловались на "чертовски опасную" русскую ракету
Гуменюк анонсировала подготовку ВС России к массированному ракетному удару по Украине
Гуменюк анонсировала подготовку ВС России к массированному ракетному удару по Украине
Генерал Соболев призвал зачислить в мобилизационный резерв всю молодежь России
Шурыгин: на Герасимова теперь возложена персональная ответственность за успешность проведения СВО
Советские дипломаты отправили репарации в тупик Сергей Лебедев Америка пытается подкупить Сербию и обещает ей финансовое благополучие Михаил Плисюк Сколько революций пережила Франция Игорь Буккер
Жилин: переход Соледара под контроль ВС РФ — тактический успех, но не перелом в ходе СВО
МК: военные эксперты Шурыгин и Матвийчук рассказали, что будет с попавшими в котёл в Соледаре ВСУ
CNN: боевик ВСУ заявил, что в Соледаре никто не считает погибших
CNN: боевик ВСУ заявил, что в Соледаре никто не считает погибших
Последние материалы
Military Watch: Киев требует от Тбилиси возврата "Буков", потому что находится в отчаянии
Жители Соледара выразили благодарность ЧВК "Вагнер" за спасение
Посол Турции о цели проведения "саммита мира": оказывать давление на Москву
Участники спецоперации на Украине станут кандидатами на выборах 2023 года
Нужно ли опасаться пришельцев из Вселенной?
The Hill: союзник в администрации США помогает Путину побеждать на Украине
Newsweek: эксперты заявили о нереальности формулы мира Зеленского
Политик из США Барака заявил, что Байден принёс украинцев в жертву Вашингтону
Как ребенок поведал об освоении Америки
Арестович: немцы и французы заставляли нас помыть вышиванкой полы в прихожей Кремля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников