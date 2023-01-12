Певец SHAMAN заявил, что дорожит возможностью выступать перед бойцами СВО на Украине

Российский певец SHAMAN заявил, что для него большая честь выступать перед военнослужащими, которые участвуют в СВО на Украине. Не смотря на большую популярность, молодой исполнитель не перестаёт приезжать с концертам к жителям новых территорий РФ и бойцам.

Ярослав Дронов пояснил, что на данный момент всем солдатам ВС РФ необходима поддержка. Певец отметил, что время проведённое с настоящими героями, он никогда не забудет.

"Выступать перед ними — особая честь для меня. И я очень дорожу такими моментами, когда могу провести время в компании настоящих героев — защитников нашего Отечества", — признался он.

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