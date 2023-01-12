Слова Гребенщикова* о "россиянах-фашистах" проверит Следственный комитет РФ

Заявление Бориса Гребенщикова*, который назвал выступающих за СВО россиян фашистами, привлекло внимание Следственного комитета.

В словах лидера группы "Аквариум" увидел признаки преступления депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Следственный комитет откликнулся на сигнал депутата и намерен проверить высказывания музыканта на предмет содействия терроризму и "дискредитации" российской армии.

Хамзает отмечает, что Гребенщиков в одном из интервью называет граждан РФ фашистами, и говорит, что помогает украинской армии денежными средствами.

Депутат считает, что подобные высказывания формируют в обществе пораженческие настроения.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.

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