Заявление Бориса Гребенщикова*, который назвал выступающих за СВО россиян фашистами, привлекло внимание Следственного комитета.
В словах лидера группы "Аквариум" увидел признаки преступления депутат Госдумы Султан Хамзаев.
Следственный комитет откликнулся на сигнал депутата и намерен проверить высказывания музыканта на предмет содействия терроризму и "дискредитации" российской армии.
Хамзает отмечает, что Гребенщиков в одном из интервью называет граждан РФ фашистами, и говорит, что помогает украинской армии денежными средствами.
Депутат считает, что подобные высказывания формируют в обществе пораженческие настроения.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.
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