Публицист Шахназаров назвал Артура Смольянинова лицемером после его поддержки ВСУ

Журналист Михаил Шахназаров раскритиковал актёра Артура Смольянинова за поддержку Украины. Публицист отметил, что ещё недавно артист говорил о человеколюбии и готовности помогать нуждающимся.

Звезда "9 роты" после начала спецоперации на Украине уехал из страны. В интервью журналистам, актёр изъявил желание вступить в ВСУ и пойти воевать против России.

Шахназаров заявил, что после просмотренного интервью со Смольяниновым стало понятно, что он лицемер.

"Вчера торговал личиком перед камерами, рассказывая о человеколюбии и готовности жертвовать всем ради больных детишек, а сегодня готов палить в их отцов. Ждём скорых истерик Смольянинова", — высказался Михаил Шахназаров в Сети.

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