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Сын Яны Поплавской Клим добровольно отправился в зону СВО на Украину для съёмок фильма

Шоу-бизнес

Актриса Яна Поплавская не боится открыто говорить о своём взгляде на спецоперацию, которая идёт на Украине. Она считает, что оставшиеся дома россияне — это тыл тех, кто отправился в зону СВО. Поплавская собирает гуманитарную помощь и отправляет грузы КАМАЗами в Луганск и Донбасс.

Сын Яны Поплавской Клим добровольно отправился в зону СВО на Украину для съёмок фильма

О том, что сын актрисы Клим отправился в зону спецоперации, стало известно ещё осенью. Он не стал дожидаться повестки. В ноябре появилась информация, что сын Поплавской прошёл подготовку в Чечне. Отправился он на Украину для съёмок фильма.

"Сын прошёл обучение в Гудермесе, сам экипировался, сам работает, снимает. Я его люблю, уважаю и горжусь им. Но он же мне практически ничего не говорит, и мы все об этом знаем. Кроме слов: "Мам, я люблю, всё хорошо, всё нормально", я от него других слов не слышала", — рассказала Поплавская в интервью для "МК".

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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