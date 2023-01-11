Актриса Яна Поплавская не боится открыто говорить о своём взгляде на спецоперацию, которая идёт на Украине. Она считает, что оставшиеся дома россияне — это тыл тех, кто отправился в зону СВО. Поплавская собирает гуманитарную помощь и отправляет грузы КАМАЗами в Луганск и Донбасс.
О том, что сын актрисы Клим отправился в зону спецоперации, стало известно ещё осенью. Он не стал дожидаться повестки. В ноябре появилась информация, что сын Поплавской прошёл подготовку в Чечне. Отправился он на Украину для съёмок фильма.
"Сын прошёл обучение в Гудермесе, сам экипировался, сам работает, снимает. Я его люблю, уважаю и горжусь им. Но он же мне практически ничего не говорит, и мы все об этом знаем. Кроме слов: "Мам, я люблю, всё хорошо, всё нормально", я от него других слов не слышала", — рассказала Поплавская в интервью для "МК".
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