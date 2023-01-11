Рэпер Оксимирон* был наказан штрафом за свою песню "Ойда", в которой усмотрели призывы к сепаратизму.
Рэперу Мирону Фёдорову*, известному под псевдонимом Oxxxymiron, назначили штраф в размере 70 тысяч рублей по делу о призывах к сепаратизму.
Прокуратура Санкт-Петербурга считает, что в треке "Ойда" содержатся призывы к "действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России". Стражи правопорядка обратили внимание на строчку песни про свободную Ингрию". Эксперты СПБГУ в своём заключении подтвердили подозрения прокуратуры.
Музыканта уже ранее штрафовали за пост, в котором он выступил против проведения спецоперации на Украине.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 07.10.2022.
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