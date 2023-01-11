Юрист Андрей Алёшкин высказался о последствиях поддержки Украины Меладзе

Адвокат Андрей Алёшкин прокомментировал поступок певца Валерия Меладзе на выступление в Дубае. По его словам, артиста может ждать такая же участь, как Наргиз Закирову.

К Меладзе во время концерта за границей обратилась зрительница с украинской речёвкой. Артист отвёл микрофон в сторону и шёпотом поддержал Украину. Видео с мероприятия быстро разлетелось по Сети, а россияне обрушили на Меладзе волну критики.

Юрист Алёшкин заявил, что на если уполномоченные органы начнут проверку по данному факту, то есть вероятность того, что Меладзе повторить судьбу Закировой.

"Надо посмотреть, в каком контексте это было упомянуто. Если поддержка другой стороны, то это может быть расценено как дискредитация. Думаю, в данном случае сценарий может быть очень простой. Признание иноагентом и запрет на въезд лет на 50, как это было с Наргиз", — сказал адвокат порталу Blitz+.

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