Телеведущая Ксения Собчак рассказала о главном правиле своего ночного сна, которое гарантирует ей хороший сон и красивую кожу.
По словам бывшей ведущей "Дома-2", в спальне должно быть очень холодно.
"У меня в спальне есть несколько правил. Самое главное — температура воздуха минус 17 градусов, чтобы крепко спать и беречь кожу", — написала Собчак в личном блоге в соцсетях.
Ранее Собчак подвергла критике удручающее состояние здания женской консультации №2 в Перми, отметив, что находиться там просто невозможно из-за обваливающейся штукатурки, износа коммуникаций и неработающих сливов.
На пост звезды отреагировал Минздрав региона, объяснив, что здание женской консультации было возведено ещё в 1917 году, и по этой причине проведение ремонта в нём не представляется возможным. Власти пообещали, что женская консультация в будущем будет переведена в новое здание.
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