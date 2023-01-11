Собчак: главное в моей спальне — минусовая температура

Телеведущая Ксения Собчак рассказала о главном правиле своего ночного сна, которое гарантирует ей хороший сон и красивую кожу.

По словам бывшей ведущей "Дома-2", в спальне должно быть очень холодно.

"У меня в спальне есть несколько правил. Самое главное — температура воздуха минус 17 градусов, чтобы крепко спать и беречь кожу", — написала Собчак в личном блоге в соцсетях.

Ранее Собчак подвергла критике удручающее состояние здания женской консультации №2 в Перми, отметив, что находиться там просто невозможно из-за обваливающейся штукатурки, износа коммуникаций и неработающих сливов.

На пост звезды отреагировал Минздрав региона, объяснив, что здание женской консультации было возведено ещё в 1917 году, и по этой причине проведение ремонта в нём не представляется возможным. Власти пообещали, что женская консультация в будущем будет переведена в новое здание.

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