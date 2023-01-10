Актёр Садальский ответил Марку Варшаверу на угрозы судом из-за скандала с Кравченко

Актёр Станислав Садальский прокомментировал заявление директора "Ленкома" Марка Варшавера о том, что он собирается подать на артиста в суд из-за обвинений в алкоголизме актёром театра.

Садальский подчеркнул, что правдивость его слов может подтвердить любой артист, который работает в "Ленкоме". Однако этого никто не делает, так как боятся реакции со стороны руководства.

Актёр отметил, что Марк Варшавер "использует Москву как источник дохода, а сам хочет быть похороненным в Израиле".

"Смешно, Варшавер любит Москву как источник дохода, а хочет быть похоронен в Израиле, даже прикупил место на кладбище. По поводу алкоголя спросите у актёров, они до смерти боятся директора "Ленкома". Спросите у Васильевой, почему она отказалась играть с Кравченко!" — ответил Садальский.

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