Певица Вика Цыганова высказалась о возвращении на российскую сцену Макса Барских

После начала спецоперации на Украине певец Макс Барских уехал из России. Артист неоднократно оскорбительно отзывался о стране, в которой заработал огромное состояние и запретил использовать свои песни на территории РФ.

Певица и композитор Вика Цыганова прокомментировала Pravda.Ru возможное возвращении украинского певца на российскую сцену. Я считаю, что всех предателей надо гнать метлой отсюда. И не давать им никакой возможности работать в России никогда, заявила артистка.

"Мы обойдемся без его песен "прекрасных". Я, например, лично ни одну не знаю. Я не знаю, кто это такой, это ублюдок, это какой-то выкормыш, человек, который потерял всякую совесть, всякий стыд. Даже если ты не согласен, сиди и молчи, и не гадь здесь. Здесь живут люди, которые любят свою родину", — сказала Цыганова в беседе с изданием Pravda. Ru.

Также певица подчеркнула, что российскому обществу нужно сделать всё, чтобы сбежавшие и оскорбляющие страну артисты больше никогда не приезжали в Россию на заработки.

"Надо им запретить сюда возвращаться. Мы переживём без их "высокого" искусства. Бегать в трусах на сцене и петь пошлые песни — не надо, спасибо. Они на нас гадят постоянно. Доколе мы будем? Они сейчас приедут. Потому что умные все молчали, они не высказывались. Дураки высказались", — заявила Цыганова.

Вика Цыганова отметила, что россиянам не стоит ходить на концерты артистов, которые поддержали Украину и осудили РФ.

"Они же на вас плюют. Вы для них кто? Холопы, рабы и нищеброды, как они сами высказываются. Поэтому не ходите. У вас есть какое-то самосознание, гордость? Не ходите", — сказала певица.

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