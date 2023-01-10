РБК: Губернатор Кузбасса Цивилёв лишил наград Максима Галкина* за украинскую речёвку

Кемеровская областная ветеранская организация обратилась к главе Кузбасской области с требованием лишить Максима Галкина* медалей "За веру и добро" и ордена Почета после того, как артист ответил "героям слава" на выкрик "слава Украине" на выступлении в Дубае.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв поддержал предложение регионального совета ветеранов и лишил юмориста и телеведущего областных наград.

"Цивилёв поддержал просьбу регионального совета ветеранов о лишении артиста кузбасских наград: медали "За веру и добро", врученной ему в 2004 году, и ордена Почета Кузбасса, врученного в 2013 году", — говорится в Telegram-канале губернатора.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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