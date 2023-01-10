МК: состояние Никиты Михалкова ухудшилось на фоне хронических проблем с сердцем

Новость об экстренной госпитализации кинорежиссёра Никиты Михалкова привела общественность в шок. Родные и близкие деятеля искусства не раскрывают точного диагноза. Однако по информации некоторых источников, здоровье Михалкова начало ухудшаться на фоне коронавирусной инфекции.

Площадь поражения легких режиссёра Никиты Михалкова увеличилась и обострились хронические проблемы с сердцем. Тесты на грипп и коронавирус показали отрицательные результаты, но врачи диагностировали у Михалкова идиопатическую пневмонию.

Telegram-канал Mush сообщает, что у Никиты Михалкова была вероятность развития инфаркта из-за аритмии сердца. Но врачам удалось этого избежать. Пока угроза жизни отсутствует. Медики называют Никиту Михалкова "настоящим бойцом".

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