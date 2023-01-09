Актриса Яна Поплавская предложила создать "спецназ Мракобесов" после интервью Смольянинова

Российская актриса Яна Поплавская прокомментировала скандальное интервью актёра Артура Смольянинова. В ходе беседы звезда "9 роты" заявил о желании вступить в ряды ВСУ и пойти на фронт против ВС РФ.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актёра Артура Смольянинова за ряд заявлений, направленных против России.

Поплавская предложила депутатам РФ создать специальный отдел, который будет контролировать и наказывать артистов "обгаживающих страну".

"Судя по тенденции с "культурной элитой" которая обгаживает и замазывает своими испражнениями страну, пора создавать специальный отдел элитных бойцов, нечто вроде спецназа Мракоборцев!" — написала Поплавская в Сети.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.