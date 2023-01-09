В сообществе ВК "Вечерний Ургант" появился пост с предложением посмотреть выпуск с Меладзе

В официальной группе "Вечерний Ургант" в ВК появилась запись с рекомендацией пересмотреть выпуск с Валерием Меладзе. Пост удалили через час после публикации.

В сообществе шоу Ивана Урганта появилась первая с апреля 2022 года обновлённая запись. В посте подписчикам передачи порекомендовали посмотреть шоу с Валерием Меладзе.

Фолловерам объяснили, что теперь все выпуски программы можно увидеть на этой платформе, а также порекомендовали вспомнить лучшие эпизоды программы.

Насладиться посоветовали программой, в которой гостем выступал Валерий Меладзе. Рекомендация провисела менее часа. Запись оперативно удалили, как и сам выпуск с певцом.

Ранее сообщалось, что проект с участием Урганта сняли с показа на российском ТВ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.