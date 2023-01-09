В официальной группе "Вечерний Ургант" в ВК появилась запись с рекомендацией пересмотреть выпуск с Валерием Меладзе. Пост удалили через час после публикации.
В сообществе шоу Ивана Урганта появилась первая с апреля 2022 года обновлённая запись. В посте подписчикам передачи порекомендовали посмотреть шоу с Валерием Меладзе.
Фолловерам объяснили, что теперь все выпуски программы можно увидеть на этой платформе, а также порекомендовали вспомнить лучшие эпизоды программы.
Насладиться посоветовали программой, в которой гостем выступал Валерий Меладзе. Рекомендация провисела менее часа. Запись оперативно удалили, как и сам выпуск с певцом.
Ранее сообщалось, что проект с участием Урганта сняли с показа на российском ТВ.
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