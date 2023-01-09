Танцор Тарзан ответил Владимиру Зеленскому на ведение против него санкций

Муж Наташи Королёвой Тарзан прокомментировал своё внесение в санкционный список Украины, куда вошли ещё 119 артистов России. Сергей Глушко иронично высмеял новость на своей странице в Сети.

Танцор отметил, что был крайне удивлён когда увидел своё имя в санкционном списке Украины. Артист заявил, что не имеет понятия на каком основании он попал под ограничения соседней страны.

В ответ Сергей Глушко опубликовал неоднозначное стихотворение, где резко охарактеризовал работу президента Украины.

"Под санкциями нам жить не ново. В **** себе засуньте список, Вова. Уж скоро мракобесию конец придёт. Тебя задушит твой же, тобой уничтоженный народ", — написал Сергей Глушко в своих социальных сетях.

Поклонники артиста поддержали его позицию в комментариях и похвалили за интересную рифму.

"Вот прямо в точку" "Здорово сказано!" "Браво, какие строки", — пишут в подписчики.

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