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Танцор Тарзан ответил Владимиру Зеленскому на ведение против него санкций

Шоу-бизнес

Муж Наташи Королёвой Тарзан прокомментировал своё внесение в санкционный список Украины, куда вошли ещё 119 артистов России. Сергей Глушко иронично высмеял новость на своей странице в Сети.

Танцор Тарзан ответил Владимиру Зеленскому на ведение против него санкций

Танцор отметил, что был крайне удивлён когда увидел своё имя в санкционном списке Украины. Артист заявил, что не имеет понятия на каком основании он попал под ограничения соседней страны.

В ответ Сергей Глушко опубликовал неоднозначное стихотворение, где резко охарактеризовал работу президента Украины.

"Под санкциями нам жить не ново. В **** себе засуньте список, Вова. Уж скоро мракобесию конец придёт. Тебя задушит твой же, тобой уничтоженный народ", — написал Сергей Глушко в своих социальных сетях.

Поклонники артиста поддержали его позицию в комментариях и похвалили за интересную рифму.

"Вот прямо в точку"

"Здорово сказано!"

"Браво, какие строки", — пишут в подписчики.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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