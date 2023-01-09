Композитор Юрий Антонов отказался участвовать в политическом шоу Владимира Соловьёва

Композитор Юрий Антонов прокомментировал работу ведущего политических программ Владимира Соловьёва и заявил, что ему симпатизируют передачи подобного формата.

77-летний эстрадный певец отметил: он с удовольствием смотрит шоу Соловьёва, так как в процессе дискуссий экспертов можно узнать много интересной информации.

Однако сам Антонов не готов принять участие в политической программе, хотя работу телеведущего на федеральном канале оценивает высоко и профессионально.

"Это политическое шоу, а я далёк от политики. Конкурировать с Соловьёвым и другими его товарищами и друзьями, которые туда регулярно приходят, мне невозможно. При этом не могу не сказать, что он — великолепный ведущий своей программы", — заявил Антонов в беседе с порталом "МК".

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