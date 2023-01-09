Блогер Манукян: певец Киркоров унизил Зеленского, назвав его "зайкой"

Певец Филипп Киркоров унизил президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "зайкой". Об этом сообщил журналист и блогер Вадим Манукян.

В беседе с ФАН он отметил, что до этого все выставляли Зеленского в качестве "глупого" политика и марионетки западных стран, однако Киркоров напомнил ему о "старом добром шоу-бизнесе".

Журналист подчеркнул: российский певец сопроводил свой пост видеозаписью, на которой видно, как он даёт подзатыльник Зеленскому. Манукян считает, что такой удар выглядит мощнее, чем идеологические "подзатыльники".

"То, что Киркоров назвал Зеленского "зайкой", так это и вовсе самое серьёзное унижение, какое можно было себе представить", — указал блогер.

Ранее власти Украины добавили Киркорова в санкционный список страны.

"Мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, Зайка моя", — прокомментировал певец, прикрепив ссылку на аккаунт украинского президента.