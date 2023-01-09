Актёр Манучаров потребовал убрать руководство Первого канала за вульгарную передачу с Гузеевой

Телеведущий Вячеслав Манучаров потребовал сменить руководство Первого канала из-за недопустимого контента в православный праздник. Актриса Лариса Гузеева оказалась в центре скандала.

В Рождество Христова на Первом канале вышла рождественская программа с участием телеведущей, где обсуждался секс. По мнению Манучарова, таким передачам не место на федеральном канале в священный день и во время спецоперации на Украине.

Телеведущий раскритиковал руководство канала и потребовал срочно его сменить.

"В качестве вишенки прибавилось это, ну, или клубнички на торте в РОЖДЕСТВО! В официальном аккаунте канала я вижу это. Программа о том, как женщины имитируют оргазм во время секса. Такие премьеры, по мнению Эрнста, мы заслужили в Рождество в разгар спецоперации", — указывает Вячеслав Манучаров.

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