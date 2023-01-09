Актёр Стас Садальский не приехал на спектакль после исчезновения Кравченко

Актёр Станислав Садальский не приехал на выступление в Калугу и пропустил спектакль "Гвоздь сезона". Зрители постановки узнали о замене артиста в начале выступления и были совершенно не довольны.

Коллега Садальского Татьяна Кравченко, также по неизвестным причинам, не появилась на сцене в Санкт-Петербурге.

Поклонники актёра были возмущены тем, что Садальский не приехал, а перед началом спектакля им объявили о том, что его заменит Александр Панкратов-Чёрный.

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