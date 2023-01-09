Коц: Смольянинов не раздавал бы интервью, а приехал в Киев и записался в тероборону

Военный журналист Александр Коц высказал своё мнение по поводу сбежавшего из России актёра "9 роты" Артура Смольянинова, который заявил в интервью, что хотел бы пойти воевать за Украину.

Репортёр отметил, что талантливый и успешный актёр совсем необязательно должен быть умным человеком, но, напротив, часто бывает даже очень глупым, несмотря на звания "заслуженного" или "народного".

"А глупые люди бывают немотивированно агрессивны. Мотивированно ненавидящий Россию человек не раздавал бы интервью и поехал бы не в США побираться. А прилетел бы через Польшу в Киев и записался в тероборону. Как другой актёр, достигший всего в России — Пашинин. Тот, хотя бы, был последователен и даже до окопов добрался. Где он, кстати?", — задал вопрос военкор в своём Telegram-канале.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.