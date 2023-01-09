Проукраинские активисты в Латвии попытались вручить Смольянинову повестку в ВСУ

В Латвии проукраинские активисты попытались вручить повестку сбежавшему из России после начала спецоперации актёру Артуру Смольянинову. Об этом сообщают Telegram-каналы.

Активисты движения "Stand with Ukraine" на улице подошли к актёру, который ранее заявил, что готов воевать на стороне Украины, и попытались вручить ему повестку для прохождения службы в рядах украинской армии.

Состоялась непродолжительная беседа, после которой Смольянинов порвал повестку и спешно ретировался.

Сообщается, что активисты сначала поговорили с актёром о военных действиях на Украине. Причём он заявил, что готов умереть за эту страну.

Однако когда ему попытались вручить ненастоящую повестку, чтобы проверить, как он себя поведёт, Смольянинов заявил, что гражданином Украины не является.

А когда ему предложили записаться добровольцем, он порвал повестку, сбил с ног одного из активистов, толкнул другого и убежал.

Ранее актёр "9 роты", ушедший добровольцем на фронт, Сослан Фидаров ответил Смольянинову, собравшемуся "стрелять" в него за участие в СВО.

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