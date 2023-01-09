Актёр Артур Смольянинов в интервью заявил о готовности встать на сторону украинской армии и отметил, что ему всё равно на то, что будет с Россией. Обозреватель Сергей Колясников назвал артиста очередным "обласканным актёришкой", который именно в России заработал приличное количество денег.
Телеведущий Юрий Пронько подчеркнул, что фильмы с участием Смольянинова продолжают показывать на российском телевидении. С ним согласилась и политический деятель Жанна Рябцева.
"Гражданин Смольянинов, по сути, поддерживает уничтожение России, ведь что такое "радиоактивный пепел на месте России"? Это смерть почти 150 млн человек, гражданских, в том числе женщин, детей и стариков", — заявила она.
Пользователи Сети также раскритиковали слова артиста и призвали "лишить эту гниль гражданства".
"Какой же он дурак. Он плюнул в Россию, она утрётся. Но если Россия плюнет, он утонет", — цитирует Aif.ru мнение одного из комментаторов.
Пользователь Сети под ником Eugen пожелал Смольянинову поскорее отправиться в зону спецоперации на Украину.
"Нашли большого актёра. Есть никто, и звать никак. Одни гадости от таких деятелей культуры. Мерзость", — заявили комментаторы.
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.