Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Десантники ВС РФ ведут штурм в районе Артёмовска с целью загнать ВСУ в котёл
Шахназаров не считает, что слова Смольянинова готовности воевать за Киев заслуживают внимания
Врач-пульмонолог о состоянии Михалкова: "Количество ядов в теле больного зашкаливает"
Советник главы ДНР Гагин заявил, вся переданная ВСУ военная техника будет "перемолота" ВС РФ в зоне СВО
МО РФ: спецслужбы Украины подготовили в Харьковской области антироссийскую провокацию
Патриарх Кирилл считает, что власть на Украине скоро сменится
Актёр Сослан Фидаров ответил Смольянинову: "Я живой, а тебя на поле боя никогда не будет"
МК: Путин дал Зеленскому последний шанс сохранить Украину
Депутат Драпеко о Смольянинове, выразившем желание воевать на стороне Киева: "Ну сукин сын"

Киркоров обратился к Зеленскому: Зайка моя

Шоу-бизнес

Филипп Киркоров отреагировал на внесение своего имени в санкционный список Украины. Он назвал Владимира Зеленского своим старым товарищем и партнёром по съёмкам.

Киркоров обратился к Зеленскому: Зайка моя

Король российской эстрады воспринял украинские санкции как признание своих таланта и популярности.

Он отметил, что культуру отменить невозможно. Риторика певца напомнила по стилистике посты Дмитрия Медведева.

"Конечно, ценности культуры под украинским протекторатом давно истребляются в западно-украинских странах, которые как дети повинуются звукам флейты Гамельнского крысолова. К сожалению, это явление cancel culture, как из произведения Королевства кривых зеркал искажает реальность", — написал народный артист России в своём микроблоге.

Киркоров отметил, что Владимир Зеленский слишком сильно вошел в роль, выполняя сценарий Запада.

"Мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, Зайка моя zelenskiy_official", — завершил свой пост певец.

Киркоров сопроводил текст фрагментом своего клипа на песню "Просто подари", где он отвешивает подзатыльник Зеленскому.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 119 человек.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Скибицкий: 15 января Россия объявит новую волну мобилизации и призовёт 500 тысяч бойцов

Скибицкий заявил, что Россия объявит новую волну мобилизации.

Скибицкий: 15 января Россия объявит новую волну мобилизации и призовёт 500 тысяч бойцов
RI: четыре страны Европы могут исчезнуть ради интересов США
RI: четыре страны Европы могут исчезнуть ради интересов США
Сибиряки из группировки "О" ворвались на позиции украинских боевиков и уничтожили их
Ходаковский заявил об изменении режима службы ВС РФ после обстрела ПТУ в Макеевке
Россиянам приготовиться: Зеленский двинул в атаку "диванные войска" украинских ИПсО Ольга Лебедева Выхода нет: Зеленский сдал бандеровские скрепы полякам Любовь Степушова Знак зодиака 2 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев
Коц: Генштаб ВСУ показал кадры из Чернобаевки, где была "уничтожена" техника ВС РФ
МВД ЛНР: под Артёмовском ВС РФ уничтожен лидер нацбатальона ВСУ "Свобода" Александр Полищук
Myśl Polska: Украина "вонзила нож в спину" Венгрии, утвердив недружественную политику
Myśl Polska: Украина "вонзила нож в спину" Венгрии, утвердив недружественную политику
Последние материалы
Киркоров обратился к Зеленскому: Зайка моя
Шахназаров не считает, что слова Смольянинова готовности воевать за Киев заслуживают внимания
Врач-пульмонолог о состоянии Михалкова: "Количество ядов в теле больного зашкаливает"
Советник главы ДНР Гагин заявил, вся переданная ВСУ военная техника будет "перемолота" ВС РФ в зоне СВО
МО РФ: спецслужбы Украины подготовили в Харьковской области антироссийскую провокацию
Патриарх Кирилл считает, что власть на Украине скоро сменится
Актёр Сослан Фидаров ответил Смольянинову: "Я живой, а тебя на поле боя никогда не будет"
МК: Путин дал Зеленскому последний шанс сохранить Украину
Депутат Драпеко о Смольянинове, выразившем желание воевать на стороне Киева: "Ну сукин сын"
Спикер ВСУ Череватый: в Соледаре идут жестокие бои
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников