Киркоров обратился к Зеленскому: Зайка моя

Филипп Киркоров отреагировал на внесение своего имени в санкционный список Украины. Он назвал Владимира Зеленского своим старым товарищем и партнёром по съёмкам.

Король российской эстрады воспринял украинские санкции как признание своих таланта и популярности.

Он отметил, что культуру отменить невозможно. Риторика певца напомнила по стилистике посты Дмитрия Медведева.

"Конечно, ценности культуры под украинским протекторатом давно истребляются в западно-украинских странах, которые как дети повинуются звукам флейты Гамельнского крысолова. К сожалению, это явление cancel culture, как из произведения Королевства кривых зеркал искажает реальность", — написал народный артист России в своём микроблоге.

Киркоров отметил, что Владимир Зеленский слишком сильно вошел в роль, выполняя сценарий Запада.

"Мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, Зайка моя zelenskiy_official", — завершил свой пост певец.

Киркоров сопроводил текст фрагментом своего клипа на песню "Просто подари", где он отвешивает подзатыльник Зеленскому.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 119 человек.

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