У Петросяна и Сухорукова нормальная реакция на введение против них санкций Украины

Сегодня Владимир Зеленский ввёл санкции против 119 человек, в большинстве своём деятелей искусства. В списке значатся такие артисты, как Дмитрий Билан, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Евгений Петросян, Никита Михалков и другие известные личности. Однако их, похоже, это не очень беспокоит.

Юморист Евгений Петросян, например, отреагировал на персональные санкции на десять лет очень спокойно, отметив в беседе с "Лентой.ру", что его реакция "нормальная". Саксофонист Игорь Бутман также отнесся к ограничениям спокойно:

"Внесли и внесли. Пускай вносят. Я вроде давно в каких-то списках фигурировал, в "Миротворце". По-моему, у нас вся страна находится во всех списках. Ничего особенного нет".

Актёр Виктор Сухоруков не понял, за что его внесли в "чёрный список", и предположил, что Зеленский завидует его славе, счастливой жизни и его стране.

"Ну подписал, слава Богу, может быть, он и знает, кто такой Сухоруков. Я-то не знаю, кто такой Зеленский, в глаза не видел", — приводит слова артиста источник.

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