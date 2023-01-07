Композитор Татьяна Назарова раскритиковала эмиграцию Аллы Пугачёвой из России

Поэтесса Татьяна Назарова прокомментировала массовый отъезд представителей шоу-бизнеса из России после начала СВО на Украине. В интервью порталу "МК" композитор уделила особое внимание поведению Аллы Пугачёвой.

Назарова сообщила: во время сотрудничества с Примадонной у них возникали некоторые недопонимания, но они никогда серьёзно не ссорились.

"Пугачёва просила меня переделать текст "Игры" именно под неё. Там даже появились строчки, которых я не писала. Например, фразы "Я была так сексуальна" в моём тексте не было. Это не мой стиль," — отметила Назарова.

Поэтесса отметила: она не поддерживает отъезд Аллы Борисовны.

"Я считаю недавний поступок Аллы, связанный с отъездом из России, катастрофой," — заявила композитор.

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