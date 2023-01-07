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Актёр Оскар Кучера осудил Илью Прусикина за катание на скейтборде-кресте в православный праздник

Шоу-бизнес

Российский актёр Оскар Кучера раскритиковал поступок солиста группы "Little Big" Ильи Прусикина. В Рождество Христово исполнитель опубликовал видео в Сети, где катается на скейтборде стилизованном под православный крест.

Прусикин после начала СВО распустил группу и уехал в США. После неоднозначной публикации в Рождество, подписчики певца накинулись на него с критикой.

Актёр Кучера в своём Telegram-канале эмоционально прокомментировал провокационное видео лидера группы "Little Big" и не сдерживался в выражениях.

"Солист "Little Big" Прусикин решил привлечь к себе внимание на православное Рождество и выложил видео, где он катается на кресте. Мерзкое, гнидное существо", — прокомментировал поступок Кучера.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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