Певец Сергей Лазарев планирует покинуть Россию и уехать жить в США

Блогер Антон Суворкин сообщил о том, что российский певец Сергей Лазарев собирается эмигрировать из России. Исполнитель пока не прокомментировал данную информацию.

По словам Суворкина, его источник утверждает, что Лазарев собирается получить вид на жительство в США и уже предоставил необходимый пакет документов.

"Мне говорили (пташка писала), что он подавал документы на американскую визу, на ПМЖ. Я думаю, он попытался получить визу артиста. Есть специальная виза для талантливых людей, которая выдаётся достаточно легко. Ты приезжаешь туда, платишь налоги, и является резидентом США", — указывает Суворкин.

После начала спецоперации на Украине певец активно поддерживал страну и действия ВС РФ.

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