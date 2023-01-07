Прилепин о богохульном поступке солиста Litle Big: Старательный какой мальчик

Захар Прилепин прокомментировал катание солиста группы Litle Big Ильи Прусикина на скейтборде в виде креста.

Писатель обратил внимание, что провокационные катания Прусикин устроил в день православного Рождества.

Прилепин напомнил, что солист Litle Big выступает против проведения спецоперации на Украине.

"Ничему не удивляемся. Все не местах. 7 января он это сделал. Ждал и сделал. Старательный какой мальчик. Сюрприз приготовил", — написал литератор в своëм микроблоге.

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