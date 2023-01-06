Егор Крид и Василий Вакуленко (Баста) поссорились в эфире Первого канала на съёмках "Голос. Дети".
На музыкальном шоу с песней "Течёт Волга" выступила Анна Доровская. Исполнительница так понравилась судьям, что все они повернулись к девочке. Конфликт начался во время обсуждения вокальных данных Анны. Криду больше всего понравилась концовка песни. Баста же заявил, что выделять какую-то часть композиции бессмысленно, потому что всё исполнение было на высшем уровне. После этого между артистами начался спор.
"Да подожди, хватит песок сыпать", — сказал Баста.
"Кто из нас песок сыпет, Василий Михайлович?" — парировал Крид.
В итоге девочка выбрала себе в наставника Басту, чему он очень обрадовался.
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