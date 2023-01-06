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Актёр Артур Смольянинов резко высказался о своём крёстном Иване Охлобыстине

Шоу-бизнес

Актёр Артур Смольянинов в новом интервью раскритиковал поведение Ивана Охлобыстина. Артистов до февральских событий связывали крёстные узы и совместная работа.

Актёр Артур Смольянинов резко высказался о своём крёстном Иване Охлобыстине

Смольянинов после начала СВО на Украине отрёкся от родины и уехал за границу. В то время, как Охлобыстин полностью поддерживает действия ВС РФ в соседней стране. На фоне политических разногласий, дружеское общение между актёрами прекратилось.

В беседе с "Новой газетой"* звёзда фильма "9 рота" негативно охарактеризовал поведение Ивана Охлобыстина и заявил, что "он попал в резонанс и стал нужен власти".

"Для него это игра. Он всегда нёс околесицу. Но тогда это казалось всё развлечением. Такой веселый фрик, шут, лицедей. Просто он попал в резонанс. Он стал необходим власти. Ужас ведь не в том, что такие люди есть, а в том, что у них появилась власть", — заявил Смольянинов.

*Внесена Минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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