Актёр Артур Смольянинов резко высказался о своём крёстном Иване Охлобыстине

Актёр Артур Смольянинов в новом интервью раскритиковал поведение Ивана Охлобыстина. Артистов до февральских событий связывали крёстные узы и совместная работа.

Смольянинов после начала СВО на Украине отрёкся от родины и уехал за границу. В то время, как Охлобыстин полностью поддерживает действия ВС РФ в соседней стране. На фоне политических разногласий, дружеское общение между актёрами прекратилось.

В беседе с "Новой газетой"* звёзда фильма "9 рота" негативно охарактеризовал поведение Ивана Охлобыстина и заявил, что "он попал в резонанс и стал нужен власти".

"Для него это игра. Он всегда нёс околесицу. Но тогда это казалось всё развлечением. Такой веселый фрик, шут, лицедей. Просто он попал в резонанс. Он стал необходим власти. Ужас ведь не в том, что такие люди есть, а в том, что у них появилась власть", — заявил Смольянинов.

*Внесена Минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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