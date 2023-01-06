Звезда "Сватов" Татьяна Кравченко вышла на связь с сотрудниками "Ленкома"

Актриса Татьяна Кравченко вышла на связь с коллегами "Ленкома". Недавно артистка внезапно пропала и впервые пропустила выступление в спектакле.

Звезда сериала "Сваты" не смогла принять участие в постановке "Гвоздь сезона, или все билеты проданы", который прошёл в Санкт-Петербурге. Никаких объяснений Кравченко не давала. Театру пришлось экстренно искать ей замену.

Коллеги из театра "Ленкома" сообщили журналистам о том, что актриса вышла на связь и с ней всё хорошо. Истинные причины отсутствия Татьяны Эдуардовны на сцене не уточняются.

"С Татьяной Эдуардовной всё хорошо, мы с ней на связи. 10 января она по графику играет в спектакле "Женитьба", а 17 января — выйдет на сцену в постановке "Под одной крышей". Что касается инцидента с её исчезновением, здесь мы никаких комментариев не даём", — сообщили в театре "Ленкома".

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