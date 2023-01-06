Врач Котова сообщила о предполагаемой болезни телеведущего Андрея Малахова

Телеведущий Андрей Малахов появился на съёмках новогодней передачи и шокировал поклонников внешним видом. Зрители отметили сильные отёки у ведущего и предположили то, что он вновь проходит сложное лечение.

Врач-дерматолог Ирина Котова прокомментировала журналистам внешний вид Малахова и заявила о том, что его видоизменения могут свидетельствовать о некоторых серьёзных заболеваниях, которые предполагают лечение гормональными препаратами.

"Как и полнота, так и худоба могут о заболевании говорить. Что касается Малахова, может, он просто поправился. С возрастом, он находится на какой-то терапии, гормональном лечении, поэтому набирает вес", — рассказала специалист.

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