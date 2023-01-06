Комик Александр Гудков подвергся критике со стороны соотечественников после того, как выпустил пародию на клип SHAMANа "Я русский!". Представители отечественного шоу-бизнеса требовали у властей наказать юмориста.
Гудков уезжал из страны после начала спецоперации на Украине, но вернулся в Россию и продолжает работать на частных вечеринках и корпоративах.
Актриса Яна Поплавская раскритиковала поведение Гудкова и возмутилась тем, что комик остался безнаказанным после оскорбления россиян.
"Обожаю нашу страну! Самая свободная страна в мире! Американцы завидуют. Здесь можно делать что угодно, и тебе ничего за это не будет. Можно даже унизить всю нацию, назвав русских "узкими". Тебе даже это простят, и ты будешь гулять по тусовкам, где тебя радостно встретят и зацелуют. И у тебя все будет хорошо. Вот такая страна свобод и равных возможностей!" — сказала Поплавская.
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