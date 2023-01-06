Актриса Яна Поплавская возмущена тем, что Гудкова не наказали за унижение российской нации

Комик Александр Гудков подвергся критике со стороны соотечественников после того, как выпустил пародию на клип SHAMANа "Я русский!". Представители отечественного шоу-бизнеса требовали у властей наказать юмориста.

Гудков уезжал из страны после начала спецоперации на Украине, но вернулся в Россию и продолжает работать на частных вечеринках и корпоративах.

Актриса Яна Поплавская раскритиковала поведение Гудкова и возмутилась тем, что комик остался безнаказанным после оскорбления россиян.

"Обожаю нашу страну! Самая свободная страна в мире! Американцы завидуют. Здесь можно делать что угодно, и тебе ничего за это не будет. Можно даже унизить всю нацию, назвав русских "узкими". Тебе даже это простят, и ты будешь гулять по тусовкам, где тебя радостно встретят и зацелуют. И у тебя все будет хорошо. Вот такая страна свобод и равных возможностей!" — сказала Поплавская.

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