Певица Ани Лорак вслед за Вайкуле отказалась от русского языка в поддержку Украины

Певица Ани Лорак обратилась к поклонникам на украинском языке в Сети. Артистка после начала СВО на Украине стала неугодной на родине, а соотечественники считают Лорак предательницей.

Лорак опубликовала пост о том, что её брат провёл новогоднюю ночь в подвале. Однако украинцы накинулись на неё с оскорблениями и потребовали от артистки не писать на родном языке.

Многие представители шоу-бизнеса уехали из России и осудили военные действия в соседней стране. Латвийская певица Лайма Вайкуле в поддержку Украине заговорила на латышском языке.

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