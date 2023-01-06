Певица Ани Лорак обратилась к поклонникам на украинском языке в Сети. Артистка после начала СВО на Украине стала неугодной на родине, а соотечественники считают Лорак предательницей.
Лорак опубликовала пост о том, что её брат провёл новогоднюю ночь в подвале. Однако украинцы накинулись на неё с оскорблениями и потребовали от артистки не писать на родном языке.
Многие представители шоу-бизнеса уехали из России и осудили военные действия в соседней стране. Латвийская певица Лайма Вайкуле в поддержку Украине заговорила на латышском языке.
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