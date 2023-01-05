Дмитрий Гордон* отреагировал на произнесённое Максимом Галкиным** приветствие: "Героям слава!"
Украинский журналист прокомментировал поступок Максима Галкина, который, выступая в ОАЭ, ответил на выкрик из зала.
— Слава Украине! — прокричал зритель из зала.
— Героям слава! — без колебаний ответил супруг Аллы Пугачёвой.
Ранее таким приветствием отличился Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае.
"Галкин в Дубае это вам не Меладзе в Дубае", — написал под видео с концерта юмориста Гордон.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.
** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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