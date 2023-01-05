Рожин высказался по поводу выступления Галкина* в Дубае: не надо заламывать руки

Военный эксперт Борис Рожин высказался по поводу выступления юмориста Максима Галкина* на концерте в Дубае, который вслед за Газмановым и Меладзе произнёс со сцены нацистский лозунг.

По мнению аналитика, не нужно заламывать руки и вздыхать, а надо "ставить галочку", благодарить за чудесное самораскрытие и оперативно ликвидировать какую-либо возможность в будущем заниматься какой-либо деятельностью на территории России.

Необходимо ликвидировать компании с участием подобных персонажей, арестовывать их имущество, блокировать любые счета и так далее, добавил эксперт.

"Нужна деятельная и методичная работа, а не пустые возмущения", - заключил он.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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